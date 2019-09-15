تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن شرطة مكة المكرمة تقبض على تنظيم إجرامي للاعتداء على الأموال كل الوطن فنانة مصرية: المخرج خالد يوسف أجبرني على مشهد “إغراء” كل الوطن شادن عبدالرحمن الشبيلي : ليس لأنه أبي… كلمات تكتبني ولا أكتبها كل الوطن شرطة الرياض تقبض على مطلق النار وهو يحمل طفلا رضيعا بين يديه كل الوطن بأمر من خادم الحرمين.. ترقية وتعيين 39 قاضياً في “العدل” كل الوطن مكتب عبد المهدي ينفي استخدام الأراضي العراقية لضرب المنشآت النفطية السعودية كل الوطن صفاء الهاشم: “يجب أن يدفع الوافدون إلى الكويت ثمن الهواء الذي يتنفسونه‎” كل الوطن هبوط الأسهم السعودية بعد هجوم على منشأتي نفط كل الوطن من بين 26 مترشحًا.. التونسيون ينتخبون اليوم رئيسًا للبلاد كل الوطن تونس: وفاة أرملة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي
» » » شرطة مكة المكرمة تقبض على تنظيم إجرامي للاعتداء على الأموال

شرطة مكة المكرمة تقبض على تنظيم إجرامي للاعتداء على الأموال

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 2:58 مساءً
شرطة مكة المكرمة تقبض على تنظيم إجرامي للاعتداء على الأموال

جدة – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحرّي عن مرتكبيها ، أسفرت -بتوفيق الله- ، عن الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص، (5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية ) ، في العقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم بعد توفر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة ، وسلب ما بحوزتهم من أموال .

وأوضح الرائد الغامدي، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

‏‎وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

رابط مختصر
2019-09-15 2019-09-15
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1