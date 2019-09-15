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بدء فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية (سعودي أوفسك 2019) بالرياض .. غدا

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 3:36 مساءً
بدء فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية (سعودي أوفسك 2019) بالرياض .. غدا

العاصمة – واس: تبدأ فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية “سعودي أوفسك 2019″، غداً الاثنين، وتستمر ثلاثة أيام بفندق الريتز في مدينة الرياض، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العليا للأمن الصناعي إلى استعراض واقع كوارث الحريق في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات وأفضل الممارسات والابتكارات للوقاية منها.

ويصاحب المؤتمر إقامة دورات تدريبية في مجالات متعددة ذات صلة بتحقيق أهدافه، ومعرض يضم أحدث التقنيات والأساليب الهندسية والأنظمة والبرمجيات والخدمات الاستشارية وبرامج التدريب في مجال السلامة من حرائق النفط. f

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2019-09-15 2019-09-15
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