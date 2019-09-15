تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ابراهيم العساف: الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها مرفوض كل الوطن يوسف العثيمين: نطالب بوضع حد لسياسات إسرائيل العدوانية ضد الفلسطينيين كل الوطن عبد الفتاح مورو .. الشعب صاحب القرار النهائي والسلطة بيده كل الوطن بدء فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية (سعودي أوفسك 2019) بالرياض .. غدا كل الوطن رئيس مجلس الوزراء اللبناني يدين الاعتداء على معملين تابعين لأرامكو كل الوطن وزارة الثقافة تنظم فعالية “مستقبل الأزياء” في نوفمبر المقبل كل الوطن شرطة مكة المكرمة تقبض على تنظيم إجرامي للاعتداء على الأموال كل الوطن فنانة مصرية: المخرج خالد يوسف أجبرني على مشهد “إغراء” كل الوطن شادن عبدالرحمن الشبيلي : ليس لأنه أبي… كلمات تكتبني ولا أكتبها كل الوطن شرطة الرياض تقبض على مطلق النار وهو يحمل طفلا رضيعا بين يديه
» » ابراهيم العساف: الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها مرفوض

ابراهيم العساف: الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها مرفوض

خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 3:55 مساءً
ابراهيم العساف: الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها مرفوض

جدة – وكالات: قال وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، إن الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها مرفوض.

جاء ذلك في كلمته، الأحد، خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد العساف أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات العربية.

وأدان التصعيد الذي وصفه بـ”الخطير” من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بأي وضع خارج حدود 1967.

وينعقد الاجتماع بطلب من السعودية، دولة المقر ورئيسة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.

ويبحث “اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي”، وفق بيان سابق للمنظمة (تضم 57 دولة مقرها جدة).

والثلاثاء، الماضي، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة بعد غد الثلاثاء “سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت”.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية، بينها قناة “كان” الرسمية: “يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة”.

وأضاف: “هذه فرصة ثمينة لنا، وللمرة الأولى تأتي، ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل”.

وأكد أن هذه الخطوة ستكون “مباشرة بعد الانتخابات”، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.

وقوبلت تصريحات نتنياهو بإدانات عربية ودولية أكدت أن الإقدام على هذه الخطوة ينسف عملية السلام.

الاناضول

رابط مختصر
2019-09-15
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1