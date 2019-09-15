هيئة الترفيه تعلن عن فعاليات موسم اليوم الوطني الـ 89 للمملكة

كل الوطن- واس: أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على موسم اليوم الوطني الـ 89 للمملكة , تفاصيل فعاليات الموسم التي ستقام في جميع مناطق المملكة، في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر، حيث سيكون الزوار على موعد مع العديد من الفعاليات المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لهذه المناسبة الغالية، بالإضافة إلى ملتقيات الهمة للشباب وتجارب السعودية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس التنفيذي للهيئة المشرف العام على الموسم عمرو بن أحمد باناجه في الرياض اليوم بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية تحدث في بدايته حول هوية اليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار “همة حتى القمة”، مبيّناً أنها جاءت استلهاماً من مقولة سمو ولي العهد (همة السعوديين مثل جبل طويق)، منوهاً إلى ما فيها من مدلولات تعكس مدى همة الشعب السعودي في كافة المجالات.
وأكد باناجه أن موسم اليوم الوطني – أحد مواسم السعودية – سعى لأن يكون على قدر أهمية هذه المناسبة الغالية، التي تفخر الهيئة العامة للترفيه بأن تتولى مهمة الإشراف عليه، وقال: “لدينا العديد من الفعاليات التي ستشمل جميع مناطق المملكة، لنحتفي جميعاً بذكرى هذا اليوم الغالي علينا كسعوديين، فهذه الذكرى بهجة وسعادة للجميع”.
وأشار إلى أن للعروض العالمية المميزة التي صممت من أجل اليوم الوطني حضور خاص خلال الموسم، في صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض من 21 إلى 23 سبتمبر ولمدة ساعة كاملة، كما ستقام فعالية “طريق الهمة”، وقال: سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل وذلك من خلال قصة فريدة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض العديد من اللحظات الفنية التي تجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا وتطلعاتنا لمستقبلنا الزاهر والواعد”.
وأوضح باناجه خلال المؤتمر أنه تم تصميم 5 ملتقيات في 5 مدن بواقع ملتقى واحد في كل مدينة، يعرض من خلالها عدد من المتحدثين أبرز الأحداث الملهمة والقائمة على الإنجاز بهدف تبادل المعرفة، حيث سيقام ملتقى الهمة في المدينة المنورة وتبوك يوم 19 من سبتمبر، في حين يقام في أبها وبريدة يوم 21، وفي حائل يوم 23 سبتمبر, كما تم بناء تجربة فريدة لمحبي الاستكشافات والهوايات، من خلال تصميم عدد من التجارب خلال الموسم تناسب مختلف الأذواق، يمكن للجميع اختيار البرامج التي يرغبونها من خلال منصة “عيشها”.