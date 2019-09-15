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ضبط مطلوب روّج مخدرات وارتكب 8 جرائم اعتداء وسلب

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 7:48 مساءً
ضبط مطلوب روّج مخدرات وارتكب 8 جرائم اعتداء وسلب

كل الوطن – عكاظ: صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية أسفرت عن الإطاحة بأحد المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بحقه، ومتهم بترويج المخدرات وارتكاب (8) ثمان جرائم اعتداء وسلب باستخدام الآلات الحادة وإشهار الأسلحة النارية، وذلك بعد رصد وجوده في أحد الأحياء السكنية ومداهمته والقبض عليه.

وأضاف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أنه تم ضبطه وبحوزته التالي: سلاح رشاش ومسدسان (غير مرخصة)، 17 طلقة نارية، أسلحة بيضاء، كمية من مخدر «الشبو»، أقنعة للوجه، قيود بلاستيكية، 11 هاتفا نقالا، 5 أجهزة حواسيب، وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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2019-09-15 2019-09-15
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