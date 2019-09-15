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اليوم الاحد : شرطة مكة تطيح بتشكيل إجرامي

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 10:20 مساءً
اليوم الاحد : شرطة مكة تطيح بتشكيل إجرامي

كل الوطن- فريق التحرير- متابعات: اعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، الإطاحة بتشكيل إجرامي مكون من ستة أشخاص، تخصصوا في سلب سائقي مركبات الأجرة الخاصة بمحافظة جدة.

ووفقا لصحيفة “عاجل”، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبي تلك الحوادث، أسفرت عن الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص (5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية) في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وتم القبض عليهم بعد توافر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة، إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال.

وأضاف المتحدث باسم شرطة منطقة مكة، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بخقهم.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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2019-09-15 2019-09-15
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