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علامات قد تدل على الإصابة بسرطان الدم

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 10:57 مساءً
علامات قد تدل على الإصابة بسرطان الدم

كل الوطن- سبتونيك عربى: يعد سرطان الدم، أو كما يعرف بـ”اللوكيميا”، من أخطر أنواع السرطان التي يمكن أن يصاب بها الإنسان، كونه يدمر الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم.

ويبدأ سرطان الدم بالتكون عادة، في خلايا الدم البيضاء، حيث تتمتع كريات الدم البيضاء بقدرة على محاربة العدوى المختلفة، وفقا لما نشرته صحيفة “إكسبريس”.

تبيان خلايا البروستاتا السرطانية

وتوجد أشكال مختلفة من سرطان الدم، بعضها يزداد سوءا ويجعل الشخص يشعر بالمرض فجأة، فيما يمكن أن يستغرق البعض الآخر سنوات طويلة لتظهر الأعراض، ما ينتج عنه اكتشاف المرض في مراحله المتأخرة.

ومن بين أكثر أعراض سرطان الدم شيوعا هو وجود ورم في الرقبة يشار إليه أيضا باسم الغدد الليمفاوية غير المؤلمة.

ويمكن أن تتأثر الغدد الليمفاوية في الإبطين والأربية، وهي المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى السعال وآلام الصدر والحمى والارتعاش والإصابات المتكررة بالعدوى وظهور حكة أو طفح جلدي.

كما تكون الأعراض أيضا فقدان الشهية والغثيان وفرط التعرق الليلي والتعب المستمر والوهن إلى جانب ضيق التنفس عند ممارسة نشاط بدني.

علامات قد تدل على الإصابة بسرطان الدم
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2019-09-15
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