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سيناتور أمريكي يدعو إلى إجراء لـ”كسر ظهر إيران”.. ردا على استهداف “أرامكو”

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 11:07 مساءً
سيناتور أمريكي يدعو إلى إجراء لـ”كسر ظهر إيران”.. ردا على استهداف “أرامكو”

كل الوطن- وكالات: دعا سيناتور أمريكي أمس السبت إلى توجيه ضربة عسكرية إلى منشأت النفط الإيرانية، تعليقا على الهجمات التي استهدفت صباح السبت، منشآت نفطية سعودية.

وكتب السيناتور الجمهوري عن ولاية “ساوث كارولاينا” الأمريكية، ليندسي غراهام على تويتر “لقد حان الوقت الآن لكي تضع الولايات المتحدة على الطاولة هجوما على مصافي النفط الإيرانية، إذا استمرت الأخيرة في استفزازاتها أو زادت من تخصيب اليورانيوم”.

“لكسر ظهر إيران”

وأكد غراهام أن إيران “لن تتوقف عن تصرفاتها السيئة حتى تصبح العواقب أكثر واقعية، مثل مهاجمة مصافيها، والتي ستكسر ظهر النظام”.

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

سبتونيك عربى

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