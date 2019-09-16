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شرطة الرياض تضبط أحد المطلوبين في قضايا جنائية

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 1:51 صباحًا
شرطة الرياض تضبط أحد المطلوبين في قضايا جنائية

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية أسفرت ـ بتوفيق الله -عن الإطاحة بأحد المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بحقه، ومتهم بترويج المخدرات وارتكاب (8) ثمان جرائم اعتداء وسلب باستخدام الآلات الحادة وإشهار الأسلحة النارية، وذلك بعد رصد وجوده في أحد الأحياء السكنية ومداهمته والقبض عليه، وتم ضبطه وبحوزته التالي:

سلاح رشاش ومسدسان (غير مرخصه) 2. عدد (17) طلقة نارية 3. أسلحة بيضاء 4. كمية من مخدر “الشبو” 5. أقنعة للوجه 6. قيود بلاستيكية 7. عدد (11) هاتف نقال 8. عدد (5) أجهزة حواسيب، وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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2019-09-16 2019-09-16
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