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الجبير يبحث مع مسؤول بريطاني مستجدات القضايا الإقليمية بعد يوم من استهداف منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو” النفطية، شرقي السعودية..

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 2:12 صباحًا
الجبير يبحث مع مسؤول بريطاني مستجدات القضايا الإقليمية بعد يوم من استهداف منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو” النفطية، شرقي السعودية..

الرياض/ وكالات :بحث وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، الأحد، مع مسؤول بريطاني مستجدات القضايا الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن الجبير التقى بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية البريطانية ريتشارد مور.

وأشارت إلى أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.

يأتي اللقاء بعد يوم من إعلان الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو” النفطية، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، فيما تبنت جماعة “الحوثي” باليمن المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين.

والهجوم أدانته الخارجية البريطانية في بيان ووصفته بـ”الخطير والاستفزازي وغير مقبول”.

كما حذرت من أن “هذا التصعيد يقوض أيضا الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن”.

ومنذ 2015، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن؛ دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة قوات الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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2019-09-16 2019-09-16
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