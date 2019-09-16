“الصحة” تستعرض تجربتها في مكافحة العدوى في مؤتمر دولي بجنيف

جنيف – واس: استعرضت “وزارة الصحة” تجربتها في مجال مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، من خلال مشاركتها بفعاليات “المؤتمر الدولي الخامس لمكافحة العدوى” بجنيف، المنعقد خلال المدة 10 – 13 سبتمبر الجاري، بحضور عدة دول، بتقديم 26 ورقة علمية، كان منها عشر أوراق من مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف. وتعمل “الصحة” للارتقاء بالأداء نحو منشآت صحية آمنة خالية من العدوى لسلامة المرضى والعاملين الصحيين والزائرين، وذلك في إطار سعيها لتجويد خدماتها المقدمة للمرضى والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

كما تسعى وزارة الصحة إلى تنمية مهارات الممارسين الصحيين في مجال منع ومكافحة العدوى، وكذلك التواصل الفعال مع إدارات مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالمديريات، إضافة إلى تنفيذ تقييم شامل لقياس مدى الالتزام بمعايير ومتطلبات مكافحة العدوى، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للمنشآت الصحية في مجال منع ومكافحة العدوى، إلى جانب تنفيذ برنامج للرصد الوبائي؛ لقياس معدلات العدوى في المنشآت الصحية.