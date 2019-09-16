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تونس… سعيد يتصدر الانتخابات بـ19% يليه القروي بـ15% بعد فرز 27% من الأصوات

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 12:55 مساءً
تونس… سعيد يتصدر الانتخابات بـ19% يليه القروي بـ15% بعد فرز 27% من الأصوات

تونس- سبوتنيك عربى : أظهرت نتائج رسمية أولية للانتخابات الرئاسية التونسية تقدم المرشح قيس سعيد بـ19 في المئة من الأصوات، يليه المرشح نبيل القروي بنحو 15 في المئة، ثم عبد الفتاح مورو على 13.1 في المئة.

 وأوضحت النتائج المعلنة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الاثنين، بعد فرز 27  في المئة من محاضر الفرز في مكاتب الاقتراع داخل وخارج البلاد إلى تقدم المرشح المستقل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية بنسبة وصلت إلى 19 في المئة، بحصوله على أكثر من 176 ألف صوت في الدوائر الـ33 داخل وخارج البلاد.

كما أظهرت النتائج الأولية أن رجل الأعمال الموقوف في السجن زعيم حزب “قلب تونس” نبيل القروي حصل على 14.9 بالمئة ليحل ثانيا، حيث حصل على أكثر من 138 ألف صوت.

وبحسب النتائج الأولية أيضا حصل نائب رئيس حزب النهضة عبد الفتاح مورو على 13.1 في المئة بنحو 122 ألف صوت، ثم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي على 9.6 في المئة، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد على 7.4 في المئة.

وأغلقت صناديق الاقتراع في معظم مراكز التصويت في تونس، مساء أمس الأحد، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس، منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

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2019-09-16 2019-09-16
عربي ودولي
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