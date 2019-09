سرب نحل يعيق إقلاع رحلة طيران هندية لساعات

تأخرت رحلة طيران تابعة لشركة Air India الهندية لعدة ساعات بعد أن اكتشف الطاقم سربا من النحل يحجب الرؤية على نافذة قمرة القيادة.

وهاجمت الحشرات الموظفين الأرضيين الذين حاولوا إزالتها لتتمكن رحلة كولكاتا- أغارتالا، التي تقل 136 راكبا، من الانطلاق يوم الأحد 15 سبتمبر.

Air India plane aborts takeoff in Kolkata after swarm of bees descend on cockpit window pic.twitter.com/ukcTgFplZZ

— Sunder Barange (@sunder_barange) September 15, 2019