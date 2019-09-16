مدير سابق في “أوبك”: هذه أسباب الارتفاعات القياسية في أسعار النفط

كل الوطن – فريق التحرير: قال المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط ومدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقاً، د. فيصل الفايق، في مداخلة هاتفية مع CNBC عربية أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط مطلع تداولات اليوم هي رد فعل طبيعي ومتوقع لفقدان السوق النفطية 5.7 مليون برميل نفط يومياً وهي الأكبر في التاريخ مقارنةً مع حرب الخليج والثورة الإيرانية.

وأضاف الفايق أن السعودية وحدها هي القادرة على تعويض الإنتاج المفقود، وأن هناك العديد من علامات الاستفهام على المخزون الاستراتيجي الأميركي الذي صرح ترامب بإمكانية استخدامه.

وأضاف مدير دراسات الطاقة في منظمة اوبك سابقاً أن السعودية لديها مخزونات محلية بـ 180 مليون برميل “على أقل تقدير” تغطي تقريباً أكثر من ثلاثين يوماً، هذا غير المخزونات السعودية الموجودة في هولندا واليابان وسيدي كرير، لكنه أضاف أن هذه الأرقام بانتظار تقييمات أرامكو الدقيقة والأخيرة، حيث قالت أرامكو إنها ستصدرها خلال 48 ساعة وفق CNBC عربية.

وأضاف أن السعودية قالت إنها ستعوض العملاء بالمخزونات، وهذا يعني بأنه لا يوجد حتى الآن اي مُصّدر أو مُنتج للنفط قادر على تعويض النقص في الإمدادات السعودية، ولا حتى من النفط الأميركي الذي ما زال يعاني من تحديات جمة منها التلوث وعدم مطابقة المواصفات لمصافي التكرير.