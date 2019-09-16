تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ترامب: نعرف من نفّذ الهجمات على السعودية لكن الردّ رهن بموقف الرياض كل الوطن مدير سابق في “أوبك”: هذه أسباب الارتفاعات القياسية في أسعار النفط كل الوطن سرب نحل يعيق إقلاع رحلة طيران هندية لساعات كل الوطن “الشورى” يطالب وزارة الإعلام بـ”الإرتقاء بخطاب المحلي والخارجي” كل الوطن ‫الشاعر سعد العصيمي: “هذا وطننا ما نبيعه…” (صورة وفيديو) كل الوطن ترامب مكذبا بومبيو: لا لقاء مع الإيرانيين بدون شروط مسبقة كل الوطن ألمانيا: نعمل مع الشركاء لمعرفة منفذ الهجمات على منشآت النفط السعودية كل الوطن تونس… سعيد يتصدر الانتخابات بـ19% يليه القروي بـ15% بعد فرز 27% من الأصوات كل الوطن نيابة عن خادم الحرمين .. سمو أمير مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة كل الوطن رئيس البرلمان العربي يدين احتجاز ميليشيا الحوثي أموال وممتلكات 35 نائبًا يمنيًا
» » ترامب: نعرف من نفّذ الهجمات على السعودية لكن الردّ رهن بموقف الرياض

ترامب: نعرف من نفّذ الهجمات على السعودية لكن الردّ رهن بموقف الرياض

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 4:08 مساءً
ترامب: نعرف من نفّذ الهجمات على السعودية لكن الردّ رهن بموقف الرياض

كل الوطن – فريق التحرير: ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من يقف وراء هجمات “أرامكو” ومستعدة للتحرك، لكنها تنتظر تقييم الرياض للحادث، وكيفية التعامل معه.

وكتب ترامب على “تويتر” مساء أمس الأحد: “تعرضت إمدادات النفط السعودية لهجوم. لدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل ونحن مستعدون (للتحرك) بناء على التحقق، لكننا ننتظر الاستماع للمملكة حول من يعتقدون أنه تسبب في الهجوم وما هي الشروط التي سنواصل العمل بموجبها!”.

وفي وقت سابق أكد ترامب أنه سمح باستخدام النفط من المخزون الاستراتيجي إذا دعت الحاجة لتجنب النقص في الأسواق، بعد هجمات “أرامكو”، في حين أعلن البيت الأبيض استعداد واشنطن للتحرك حال “تنفيذ إيران هجمات جديدة” على السعودية، لحماية المصالح الأمريكية.

وكان معملان تابعان لشركة “أرامكو” السعودية قد تعرضا فجر السبت لهجوم تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة.

وتبنت جماعة الحوثيين الارهابية في اليمن المسؤولية عن الهجوم، لكن مسؤولين أمريكيين وجهوا أصابع الاتهام إلى طهران، محذرينها من مغبة مواصلة “استفزازاتها”.

المصدر: RT

رابط مختصر
2019-09-16 2019-09-16
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن