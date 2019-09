ترامب: نعرف من نفّذ الهجمات على السعودية لكن الردّ رهن بموقف الرياض

كل الوطن – فريق التحرير: ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من يقف وراء هجمات “أرامكو” ومستعدة للتحرك، لكنها تنتظر تقييم الرياض للحادث، وكيفية التعامل معه.

وكتب ترامب على “تويتر” مساء أمس الأحد: “تعرضت إمدادات النفط السعودية لهجوم. لدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل ونحن مستعدون (للتحرك) بناء على التحقق، لكننا ننتظر الاستماع للمملكة حول من يعتقدون أنه تسبب في الهجوم وما هي الشروط التي سنواصل العمل بموجبها!”.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!

