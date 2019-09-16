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الحكم بسجن نجمة مسلسل “ربات بيوت يائسات”

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 4:11 مساءً
الحكم بسجن نجمة مسلسل “ربات بيوت يائسات”

كل الوطن – فريق التحرير: قضت محكمة أمريكية بالسجن 14 يوما على الممثلة الأمريكية، فيليسيتي هافمان، نجمة مسلسل “ربات بيوت يائسات”، بتهمة تقديم رشوة تبلغ قيمتها 15 ألف دولار مقابل ضمان دخول ابنتها الجامعة.

كما تضمن الحكم الصادر بحق هافمان دفع غرامة قدرها 30 ألف دولار والعمل التأديبي لمدة 250 ساعة. وخلال العام ستخضع الممثلة للرقابة من قبل السلطات.

ويدخل الحكم حيز التنفيذ بدءا من يوم 25 أكتوبر. واعترفت هافمان بذنبها بتهمة التآمر بغرض الاحتيال.

وقال محققون إنها وزوجها سجلا الأموال المدفوعة كرشوة، في الإقرار الضريبي على أنها تبرعات خيرية.

وكانت قوات الأمن الأمريكية أعلنت، في مارس الماضي، إلقاء القبض على نحو 50 شخصا بتهمة التورط في شبكة كبيرة للفساد عملت على تسهيل دخول طلاب من العائلات الميسورة جامعات عريقة في الولايات المتحدة، بينها ستانفورد وييل وكاليفورنيا، عن طريق دفع رشاوى. وكانت بين المحتجزين هافمان وممثلة هوليوودية أخرى، هي لوري لافلين، المعروفة بمشاركتها في مسلسل “بيفيرلي هيلز 90210” الشهير.

المصدر: تاس

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