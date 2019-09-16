“هيئة الصحفيين” تقيم بعد غدٍ ندوة عن اليوم الوطني

العاصمة- واس: تقيم هيئة الصحفيين السعوديين بعد غدٍ الأربعاء في مقرها بالرياض، ندوةً تاريخية احتفاءً باليوم الوطني بعنوان “المؤسس ومنهجية المأسسة” يشارك فيها كل من أستأد التاريخ السعودي والعربي في قسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبداللطيف الحميد, ورئيس قسم التاريخ بجامعة الملك سعود أستاذ التاريخ السعودي الحديث والمعاصر المساعد في القسم الدكتور محمد التويجري، والأستاذ المشارك في الجغرافيا الاقتصادية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة العجلان، ونائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحاضرة بقسم التاريخ بجامعة الملك سعود فاطمة القحطاني.

وسيشارك في الحضور والنقاش عدد من المتخصصين والإعلاميين والمثقفين، والمسؤولين من عدد من القطاعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لكل من يرغب حضور هذه المناسبة الوطنية