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الأمير عبد العزيز بن تركي رئيسا للاتحاد العربي بالتزكية

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 8:21 مساءً
الأمير عبد العزيز بن تركي رئيسا للاتحاد العربي بالتزكية

كل الوطن – فريق التحرير: نصبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الأمير السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيسا للاتحاد بالتزكية، عن الدورة الحالية ومدتها أربع سنوات.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد العربي، عبر حسابه في موقع “تويتر”، أن تزكية عبد العزيز الفيصل كرئيس للاتحاد العربي جاءت من قبل الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد والتي عقدت في مدينة جدة.

وبات الأمير عبد العزيز الفيصل، سادس رئيس للاتحاد العربي، بعد الراحل الأمير فيصل بن فهد، ثم الأمير سلطان بن فهد، ثم الأمير نواف بن فيصل، ثم تركي بن خالد، ثم تركي آل الشيخ.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي عقب مغادرته رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، نهاية شهر يونيو الماضي.

المصدر: وكالات

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