تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن التحالف العربي: الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو مصدرها إيران كل الوطن الأمير عبد العزيز بن تركي رئيسا للاتحاد العربي بالتزكية كل الوطن “هيئة الصحفيين” تقيم بعد غدٍ ندوة عن اليوم الوطني كل الوطن وزير الشؤون الإسلامية يلتقي وزير الأوقاف المصري بالقاهرة كل الوطن ناشطة يمنية: أكثر من 92 ألف يمني أصيبوا بألغام زرعتها جماعة الحوثي كل الوطن المعهد الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك يندد بالهجوم الإرهابي على معملي أرامكو كل الوطن الحكم بسجن نجمة مسلسل “ربات بيوت يائسات” كل الوطن ترامب: نعرف من نفّذ الهجمات على السعودية لكن الردّ رهن بموقف الرياض كل الوطن مدير سابق في “أوبك”: هذه أسباب الارتفاعات القياسية في أسعار النفط كل الوطن سرب نحل يعيق إقلاع رحلة طيران هندية لساعات
» » التحالف العربي: الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو مصدرها إيران

التحالف العربي: الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو مصدرها إيران

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 8:29 مساءً
التحالف العربي: الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو مصدرها إيران

كل الوطن – فريق التحرير: اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، إيران بالوقوف وراء هجمات شركة “أرامكو”، قائلا إن جماعة الحوثي الارهابية مجرد أدوات في يد الحرس الثوري الإيراني.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي، إن مصدر إطلاق الطائرات المسيرة الحوثية لم يكن اليمن، مؤكدا أن التحقيقات جارية للكشف عن مصدر إطلاقها.

وأكد المالكي أن الطائرات الحوثية المسيرة، هي طائرات إيرانية الصنع من طراز “أبابيل”، مضيفا أن الجماعة مستمرة باستهداف المناطق المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، متهما جماعة “أنصار الله” بمواصلة انتهاك اتفاق الحديدة.

وفي سياق آخر، أعرب المالكي رفض التحالف العربي لـ”ما جاء في تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الوضع الإنساني في اليمن”.

وتعرضت السعودية، في 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” العملاقة شرقي البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة “أنصار الله” التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته بشدة الحكومة الإيرانية.

المصدر: وكالات

رابط مختصر
2019-09-16 2019-09-16
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن