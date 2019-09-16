التحالف العربي: الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو مصدرها إيران

كل الوطن – فريق التحرير: اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، إيران بالوقوف وراء هجمات شركة “أرامكو”، قائلا إن جماعة الحوثي الارهابية مجرد أدوات في يد الحرس الثوري الإيراني.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي، إن مصدر إطلاق الطائرات المسيرة الحوثية لم يكن اليمن، مؤكدا أن التحقيقات جارية للكشف عن مصدر إطلاقها.

وأكد المالكي أن الطائرات الحوثية المسيرة، هي طائرات إيرانية الصنع من طراز “أبابيل”، مضيفا أن الجماعة مستمرة باستهداف المناطق المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، متهما جماعة “أنصار الله” بمواصلة انتهاك اتفاق الحديدة.

وفي سياق آخر، أعرب المالكي رفض التحالف العربي لـ”ما جاء في تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الوضع الإنساني في اليمن”.

وتعرضت السعودية، في 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” العملاقة شرقي البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة “أنصار الله” التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته بشدة الحكومة الإيرانية.

المصدر: وكالات