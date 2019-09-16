مؤسسة الخريجين بالمكلا تنظم ندوة علمية للفقيد الراحل عبدالرحمن الشبيلي (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: شهدت قاعة الآداب بكلية جامعة حضرموت صباح اليوم الأحد الموافق 15/ سبتمبر / 2019م الندوة العلمية التي نظمتها مؤسسة الخريجين بالمكلا وبالتنسيق مع عمادة كلية الآداب بجامعة حضرموت وذلك بحضور قيادات عمادة الكلية ومؤسسة الخريجين وقسم الصحافة والإعلام بالكلية

حيث افتتحت الندوة بآي من الذكر الحكيم إذ تلاها المقرى الشيخ عبدالرحمن الجفري.

واستهلت الندوة بكلمة لعمادة كلية الآداب بالجامعة القها الدكتور عباس أحمد بافرج النائب الأكاديمي بالكلية معبراً في كلمته عن سعادة الكلية وقسم الصحافة والإعلام بتنظيم هذه الندوة للراحل والمستشار الإعلامي عبدالرحمن بن صالح الشبيلي رحمه الله بحرم الكلية.

تلا ذلك كلمة لمؤسسة الخريجين القاها نائب المدير التنفيذي الأستاذة أحلام محمد العمودي أشارت فيها إلى أن هذه الندوة تأتي إسهاماً من المؤسسة وتكريماً للفقيد الراحل والمستشار الإعلامي عبدالرحمن بن صالح الشبيلي رحمه الله تعالى وان من أهداف مؤسسة الخريجين نشر الثقافه من خلال إقامة الندوات العلميه والثقافيه والإعلاميه واهتمامها بالأدباء والكتّاب والمثقفين، شاكره كل من ساهم في إنجاح هذه الندوه من مشاركين ومنسقين متمنيه لهم كل التوفيق والنجاح .

بعد ذلك كلمة أسرة الفقيد عبدالرحمن بن صالح الشبيلي القتها نيابةً عن أسرته الأستاذة مروة عمر بامعلم حيث تحدثة عن مسيرة حياة الفقيد الأسرية والاجتماعية والإعلامية والعلمية والعملية التي كانت حافلة بالبذل والعطاء في حياته الدنيويه.

واشتملت الندوة على اربعة أوراق علمية كانت الورقة الأولى بعنوان ( كلمة وفاء في حق الفقيد) قدمها الدكتور عبدالله عمر بامحسون .

فيما كانت الورقة الثانية بعنوان ( مشاهدات من زيارة الفقيد لحضرموت) وقدمها الأستاذ عبدالعزيز بامحسون .

أما الورقة الثالثة بعنوان ( حضرموت في وجدان الفقيد ) قدمها الأستاذ عبدالله العمودي.

وكانت الورقة الرابعة الأخيرة بعنوان ( كلمة وفاء في حق الفقيد ) وقدمها الدكتور أحمد باحارثة.

وقبل الختام اتحف الشيخ عبدالرحمن الجفري بصوته الشجي الحضور بموشح ديني .

وخرجت الندوة بالعديد من النقاشات والمداخلات من قبل الحضور كافة .

وفي ختام الندوة قام نائب المدير التنفيذي الاستاذه احلام العمودي بتكريم كلية الآداب بشهادة تقديريه وشكر وعرفان لدعمها السخي والمتواصل في إنجاح فعاليات وبرامج المؤسسة .

كما تم تكريم المشاركون ومقدموا الأوراق البحثية في الندوة العلمية لجهودهم المبذولة في إنجاح ندوة الفقيد الراحل عبدالرحمن بن صالح الشبيلي رحمه الله تعالى، حضر الندوه أ. د هادي الصبان نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي، د. دعاء باوزير رئيس قسم الصحافه والإعلام بكليه الآداب.

علي باحسين – المكلا