تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بوتين مستشهدا بالقرآن: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كل الوطن مؤسسة الخريجين بالمكلا تنظم ندوة علمية للفقيد الراحل عبدالرحمن الشبيلي (صور) كل الوطن التحالف العربي: الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو مصدرها إيران كل الوطن الأمير عبد العزيز بن تركي رئيسا للاتحاد العربي بالتزكية كل الوطن “هيئة الصحفيين” تقيم بعد غدٍ ندوة عن اليوم الوطني كل الوطن وزير الشؤون الإسلامية يلتقي وزير الأوقاف المصري بالقاهرة كل الوطن ناشطة يمنية: أكثر من 92 ألف يمني أصيبوا بألغام زرعتها جماعة الحوثي كل الوطن المعهد الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك يندد بالهجوم الإرهابي على معملي أرامكو كل الوطن الحكم بسجن نجمة مسلسل “ربات بيوت يائسات” كل الوطن ترامب: نعرف من نفّذ الهجمات على السعودية لكن الردّ رهن بموقف الرياض
» » بوتين مستشهدا بالقرآن: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

بوتين مستشهدا بالقرآن: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 9:36 مساءً

استشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بآية من القرآن الكريم في معرض حديثه عن الأزمة بين اليمن والسعودية، وضرورة تنظيم الحوار الأطراف المتنازعة.

وقال الرئيس الروسي إن في اليمن هو كارثة إنسانية لا ينبغي أن تحل إلا بالحوار، ودعا أطراف النزاع اليمني إلى اتخاذ منصة أستانا نموذجا يحتذى لجمعهم حول طاولة واحدة، واستشهد بوتين بآيات من القرآن الكريم قائلا: “هنا أريد أن أتذكر بعض الآيات من الذكر الحكيم: ” واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا”.

المصدر: RT

بوتين مستشهدا بالقرآن: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
رابط مختصر
2019-09-16
عربي ودوليفيديوهات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
عربي ودولي
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
كل الوطن