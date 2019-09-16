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الخارجية السعودية: سندعو خبراء دوليين وأممين للمشاركة في التحقيقات بخصوص الهجوم على أرامكو

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 11:59 مساءً
الخارجية السعودية: سندعو خبراء دوليين وأممين للمشاركة في التحقيقات بخصوص الهجوم على أرامكو

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا بخصوص الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة “أرامكو النفطية” قبل يومين.

وجاء بيان من وزارة الخارجية” “في اعتداء تخريبي غير مسبوق تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم يوم السبت”.. “نتج عنه توقف حوالي (50 %) من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة”.

وتابع البيان أن التحقيقات الأولية بينت عن استخدام “أسلحة إيرانية” في الهجمات والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات .

ورأت الوزارة أن “الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية”.

ودعت المجتمع الدولي “لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي”.

وأعلنت أن المملكة ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وأنها “ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها، وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات”.

المصدر: واس

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2019-09-16 2019-09-16
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