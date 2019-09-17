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مواطن يعثر على كنز قديم في بيت أجداده

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 1:26 صباحًا
مواطن يعثر على كنز قديم في بيت أجداده

كل الوطن – فريق التحرير: عثر مواطن روسي من مدينة ترويتسك بمقاطعة تشيليابينسك خلال عمليات ترميم وصيانة بيته القديم الذي ورثه عن أجداده، على كنز ثمين.

تضمن هذا الكنز القديم الذي عثر عليه الرجل نقودا نحاسية ومحفظة نقود جلدية تحتوي على أوراق نقدية بفئات متنوعة تعود إلى عهد إمبراطورية روسيا القيصرية، مع سندات مالية قصيرة الأجل بمبالغ كبيرة في تلك الفترة، وكذلك وجد موسى الحلاقة وسكينا وحقنا طبية صغيرة في علبتها الأصلية.

كما وجد في المكان ذاته قطعا من الفرو لا تزال بحالة جيدة.

وتجدر الإشارة إلى أجداد هذا المواطن كانوا يمتهنون صناعة قبعات الفرو، وهذا يعني أنهم في تلك الفترة كانوا ميسوري الحال.

وقرر الرجل إهداء جزء من الكنز إلى متحف المسجد والاحتفاظ بالباقي لأحفاده.

المصدر: فيستي. رو

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2019-09-17 2019-09-17
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