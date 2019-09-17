تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “كبار العلماء” تدين الهجوم الإرهابي على معملين لأرامكو كل الوطن عبد الله بن بخيت : حرب المنشآت المدنية كل الوطن غدا…وزير الداخلية يرعى حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية كل الوطن توجيه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن استهداف معملي أرامكو كل الوطن النفط ينخفض مع تقييم السوق للهجمات على معملي أرامكو كل الوطن الشرطة الأمريكية تعتقل فتاة كانت تريد التلذّذ بقتل 400 شخص كل الوطن مواطن يعثر على كنز قديم في بيت أجداده كل الوطن تونس.. قيس سعيّد: الجزائر وجهتي الخارجية الأولى في حال فوزي بالرئاسة كل الوطن الخارجية السعودية: سندعو خبراء دوليين وأممين للمشاركة في التحقيقات بخصوص الهجوم على أرامكو كل الوطن بوتين مستشهدا بالقرآن: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
» » “كبار العلماء” تدين الهجوم الإرهابي على معملين لأرامكو

“كبار العلماء” تدين الهجوم الإرهابي على معملين لأرامكو

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 1:16 مساءً
“كبار العلماء” تدين الهجوم الإرهابي على معملين لأرامكو

كل الوطن – فريق التحرير: أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة الهجومين الإجراميين اللذين استهدفا معملين تابعين لشركة ارامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص السبت الماضي مما خلف أضرارا على إمدادات الطاقة التي هي عصب الاقتصاد العالمي.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها الصادر هذا اليوم:

إن هذه الاعتداءات الآثمة والأفعال الطائشة تؤكد الطبيعة العدوانية لمن يقف وراءها، التي تهدد السلم والأمن العالميين.

مؤكدة في هذا الصدد أن هذه الأعمال العدوانية لن تثني هذه البلاد الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية عن نهجها الممتد من ثوابتها وسياستها وسيادتها في شجاعة وحزم، وصبر وحلم، وتوازن في النظر والرؤية.

هذا وإننا لنقدر وقفة شعب المملكة خلف قيادته صفًا واحدًا في مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه باتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات بما يكفل أمن المملكة واستقرارها بحول الله.

وتدعو الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء المؤسسات الإفتائية والمجامع العلمية في العالم إلى إدانة هذه الأعمال العدوانية ومن يقف وراءها .

وستبقى هذه البلاد بحول الله وقوته عزيزة محفوظة، وهي -بحمدلله- برجالها وجنودها وولاة أمرها صمام الأمان في حماية بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين، والله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير.

المصدر: واس

رابط مختصر
2019-09-17 2019-09-17
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن