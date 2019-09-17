غدا…وزير الداخلية يرعى حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية

الرياض- واس: يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية غداً، حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية للدفعة 48 من طلبة الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين والدفعة 60 من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعة 6 من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي.

وأوضح مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، أن كلية الملك فهد الأمنية تتوشح فخراً واعتزازاً بتشريف ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حفل تخريج أبنائها.

وأكد مدير عام الكلية أننا نعيش عصراً تغيرت وسائله وأساليبه، وتسارعت أحداثه، ولهذا حرصت كلية الملك فهد الأمنية وبدعم وتوجيه من سمو وزير الداخلية على تأهيل رجال الأمن وفق أعلى المعايير والأسس التعليمية والتدريبية لمواجهة تحديات العمل الأمني، والأخذ بالبعد التقني كخيار استراتيجي، يُسخر لخدمة البعدين التعليمي والتدريبي، التي تسعى الكلية من خلاله لمواكبة جميع التطورات التي تشهدها بلادنا الغالية تحقيقاً للرؤية الطموحة 2030 – بإذن الله -.

من جانبه قال نائب مدير عام الكلية اللواء الدكتور خالد بن سعد السرحاني: يفتخر الوطن بتخريج كوادر أمنية جديدة ليلتحقوا مع زملائهم في ميدان الشرف والعزة والكرامة للحفاظ على أمن هذا البلد واستقراره.

وأضاف: إن هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً تمتزج فيه مشاعر الفرح والفخر لدى منسوبي الكلية كافة، فرعاية سموه الكريم زادتنا فرحاً وسروراً، ومشاركة الكلية في تخريج ضباطاً مؤهلين لرعاية الأمن يزيدها فخراً واعتزازاً

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بدوره بين مساعد مدير عام الكلية للشؤون التعليمية المكلف اللواء الدكتور مسفر بن حسن القحطاني، أن الكلية اليوم تقدم للوطن نخبة من الضباط الذين تلقوا خلال فترة دراستهم من المعارف والمهارات التي تمكنهم – بإذن الله – من أداء مهامهم الأمنية بكل اقتدار، مبيناً أنه تم تنفيذ الكثير من المشروعات العلمية والتطبيقية للطلاب منها مشروعات الرماية ومشروع التعايش والسير الطويل وأعمال الإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية وغيرها من المشاريع التطبيقية، إلى جانب مشاركة الكلية في أعمال الحج التي تعد تطبيقاً عملياً لمهارات عدة منها أداء بعض المهام الأمنية، والمرورية، وإدارة الحشود، وتقديم الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن، وتطبيق مهارات التواصل، وممارسة بعض المهارات القيادية، ومهارات العمل ضمن فريق واحد .