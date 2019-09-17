تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن د. خيرية السقاف : يتَّهِمُ الماءَ!! كل الوطن “كبار العلماء” تدين الهجوم الإرهابي على معملين لأرامكو كل الوطن عبد الله بن بخيت : حرب المنشآت المدنية كل الوطن غدا…وزير الداخلية يرعى حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية كل الوطن توجيه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن استهداف معملي أرامكو كل الوطن النفط ينخفض مع تقييم السوق للهجمات على معملي أرامكو كل الوطن الشرطة الأمريكية تعتقل فتاة كانت تريد التلذّذ بقتل 400 شخص كل الوطن مواطن يعثر على كنز قديم في بيت أجداده كل الوطن تونس.. قيس سعيّد: الجزائر وجهتي الخارجية الأولى في حال فوزي بالرئاسة كل الوطن الخارجية السعودية: سندعو خبراء دوليين وأممين للمشاركة في التحقيقات بخصوص الهجوم على أرامكو
» » د. خيرية السقاف : يتَّهِمُ الماءَ!!

د. خيرية السقاف : يتَّهِمُ الماءَ!!

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 1:22 مساءً
د. خيرية السقاف : يتَّهِمُ الماءَ!!

العدو واحد من ثلاثة، أحدهما يتربص بك من تحت الماء،

والثاني يشاطرك الموج، والثالث عند الشلال!!..

الأول؛ لا تعلم عن نيَّته، ترافقه فوق الماء، وفوق اليابس، في الدرب، وفي المجلس، في الفرح وفي الحزن، فإذا ما كنت لبحر الوقت، تسبح في موج الهم، أو الفرح، تعلو منتصراً فوق الموج، أو تسقط منهزماً بين المد وبين الجزر، يتربص لسقطتك وهو يكيد لك من تحت الماء!!..

الثاني؛ يسبح معك، يجاذبك البهجة والماء، يداعبك بالضحكات يشاركك، حين البحر سخياً لمهاراتك ميداناً، حيث تغوص، حيث يكون علوِّك، كيف تصيد، ما تكسب، كيف تزيد، وهو يراقبك، يتعرّف قوَّتك، يزن مهارتك، يخطط لإغرائك في الماء؟!..

الثالث؛ يظهر عند الشلال، حين الوقت عصيب، والحسم أكيد، يتماهى باللهفة كالمنقذ، يوهمك بصوت الوجل أن يجرفك التيار، يوعدك بجُمل الإنقاذ كلمات لا تفعل شيئاً، يتفرّج عن بعد، لا يفعل شيئاً..

الماء محك حين يكون بسطوته حداً بين صديق، وعدو..

من يعرف عدوه، يعرف كيف تكون مواقفه في الأزمات، يتَّهم الماءَ!!..

من لا يعرف عدوه، فإن الماء محك، يتهمه العدو، ويمتطيه الحكيم..

—————————————

دكتورة خيرية السقاق
الجزيرة
رابط مختصر
2019-09-17 2019-09-17
كتاب وأقلام
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

فيديوهات
منوعات
ملفات ساخنة
كل الوطن1