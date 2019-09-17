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وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في عدد من الدول العربية يستنكرون العمل الإجرامي على معملين في بقيق وخريص

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 1:29 مساءً
وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في عدد من الدول العربية يستنكرون العمل الإجرامي على معملين في بقيق وخريص

القاهرة – واس: ندد عدد من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في عدد من الدول العربية بالهجوم الإرهابي على معملين للنفط في بقيق وخريص، مشيرين إلى أن هذا العمل الإجرامي يستهدف أمن المملكة بقدر ما يستهدف إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدين أن استهداف المملكة هو استهداف لمليار ونصف المليار مسلم حول العالم.

جاء ذلك في تصريحات لهم خلال مشاركتهم بأعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: “فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية”، بمشاركة 57 دولة.

وقال وزير الأوقاف بمصر الدكتور محمد مختار جمعة: إن هذا الحادث غاية في الإجرام يستهدف أمن العالم أجمع، مشدداً على أن الجميع يستنكره ويقف مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لسلامة أراضيها والوقوف بوجه الإرهابين، ومن يقف خلفهم من الدول الداعمة للإرهاب والمصدرة للشر والفوضى.

فيما اعتبر وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية، استهداف المملكة بطائرات مسيرة لضرب اقتصادها هو عمل جبان غادر ينم عن خبث طوية هذه الجماعات المتطرفة التي تقف خلفها دولة الإرهاب إيران، موضحاً أن دور القيادات الإسلامية يتعاظم لكون المستهدف هي البلاد التي حملت لواء الإسلام ونصرة قضاياها ورعاية أطهر وأقدس الأماكن وأحبها إلى الله .

من جانبه، أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا الدكتور الداه ولد سيد أعمر طالب، أن استهداف منشآت النفط بالمملكة تقف خلفه جماعات تدعمها دولة تضمر عدائها الصريح للمسلمين عموماً وللمملكة خصوصاً، داعياً الدول الإسلامية للوقوف خلف المملكة لمواجهة والتصدي لهذه الجماعات الباغية.

وفي ختام تصريحاتهم أكدوا أن المملكة لن تثنيها هذه الأعمال الإجرامية عن مواصلة المسير في حربها ضد الجماعات المتطرفة ومن يقف خلفها، منوهين بحق المملكة الكامل في اتخاذ كل الإجراءات في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

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2019-09-17 2019-09-17
عربي ودولي
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