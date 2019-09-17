“صحة الرياض” تقيم 4 دورات لتدريب منسوبيها في منشآتها الصحية على تعلم لغة الاشارة

كل الوطن – فريق التحرير: بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، تواصل “صحة الرياض” تدريب منسوبيها على تعلّم لغة الاشارة واكتساب مهاراتها ومعانيها ، بهدف تحسين وتقوية مهارات التواصل بين مقدم الخدمة و متلقيها، حيث تعتزم هذا الأسبوع إطلاق (4) دورات تدريبية تنشيطية في لغة الاشارة.

وأكدت مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص أن هذه الدورات تجسد حرص “صحة الرياض” على مواكبة توجه وزارة الصحة بإطلاقها مبادرة “نحن معك” والتي تُعنى بالمرضى من فئة الصم من خلال تعلّم لغتهم و خدمتهم بالشكل الذي يبهجهم و يرضيهم حين تلقي الخدمة، لافتة أن هذه الدورات تأتي استكمالا لما سبق تدريبهم في الدورات السابقة ليكونوا على اطلاع مستمر في كل ما يستجد في لغة الاشارة.

وأوضحت الدكتورة الرصيص أنه ستقام يومي الأحد والاثنين دورة في مستشفى الملك خالد في محافظة الخرج، و يوم الثلاثاء في مستشفى الملك خالد في محافظة المجمعة، و يوم الأربعاء في مستشفى محافظة الزلفي العام، فيما تقام دورة تدريبية يوم الخميس في مستشفى محافظة الدوادمي العام. و للاطلاع على أسماء و أماكن المنشآت الصحية التي يتواجد فيها مترجمي لغة اشارة في المنطقة زيارة هذا الرابط في البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/with-you/Pages/default.aspx

من جهته أكد الدكتور معزي بن عزيز العتيبي والمترجم للغة الإشارة بالمنشآت الصحية بصحة الرياض على أهميه تعلم لغة الاشارة لتكون عنصر مساعد في تحسين و جودة الخدمة الصحية.