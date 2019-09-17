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مدير شرطة منطقة الجوف يستقبل طلاب من مدرسة سما الإبداع بمدينة سكاكا

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 2:03 مساءً
مدير شرطة منطقة الجوف يستقبل طلاب من مدرسة سما الإبداع بمدينة سكاكا

كل الوطن- متابعات:  -أستقبل سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء / قحاط بن محمد قحاط بمكتبه صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 17/1/1441هـ قائد مدرسة سما الإبداع الأهلية بمدينة سكاكا  الأستاذ : عبداللطيف بن شتيوي الضويحي ومشرف الإعلام بالمدرسة الاستاذ : محمد عبدالقادر عزايم  وعدداً من طلاب المدرسة.

والطلبه وهم : عبدالعزيز جمال العنزي ، ماجد أحمد الصالح ، نزال هيثم العودة . بمناسبة (اليوم الوطني 89)  الذي يصادف ٢٣-٩ من كل عام وفي بداية الزيارة عبر سعادة مدير الشرطة عن سعادته البالغة  بهذه الزيارة ومقابلة أبناءه الطلاب . و إستعرض بصورة سريعة نبذه عن دور رجل الأمن في الحفاظ على الأمن ومكتسبات الوطن و دور المواطن في التعاون والتكاتف مع رجال الأمن . سائلاً المولى عز وجل ان يوفق شباب الوطن لخدمة دينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

وقدم الطلاب كلمة وقصيدة عن اليوم الوطني  وفي ختام الزيارة تم تقديم درع تذكاري لسعادة مدير الشرطة بهذه المناسبة الكريم وكان ذلك بحضور سعادة نائب مدير شرطة منطقة الجوف اللواء/ محمد بن مبارك الوذيناني ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المقدم/ يزيد بن سعود النومس .. هذا والله الموفق

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2019-09-17 2019-09-17
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