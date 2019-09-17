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حالة طبية “غريبة”.. ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين!

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 2:17 مساءً
حالة طبية “غريبة”.. ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين!

كل الوطن- اورينت نت- وكالات: تعاني فتاة أميركية من مشكلة صحية حيرت الأطباء على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن تعرضت لإصابة في الرأس من زميل لها عن طريق الخطأ في يونيو الماضي.

وتعيش رايلي هورنر، وهي فتاة من ولاية إلينوي، حالة صحية فريدة من نوعها، إذ أن ذاكرتها تعيد ضبط نفسها كل ساعتين تقريبا، لدرجة أنها لا تتذكر الناس الذين قابلتهم في اليوم نفسه.

وبدأت متاعب هورنر في الظهور بعد أن تعرضت للركل عن طريق الخطأ في رأسها من قبل مراهق خلال حفل راقص كان يعج بالناس، وقد تم نقلها على إثره إلى المستشفى.

وقال الأطباء الذين يتابعون حالتها إنها لا تعاني سوى من ارتجاج بسيط فقط، وطلبوا منها العودة إلى منزلها على عكازات لمساعدتها في المشي، وفق ما أورد موقع “أوديتي سنترال” المتخصص بالأخبار الغريبة والطريفة.

ولم تظهر الفحوصات الطبية التي أجريت للفتاة أي نزيف في الدماغ أو ورم أو أي شيء آخر خارج عن المألوف، لكن أفراد أسرتها لاحظوا وجود خطأ ما عند التعامل معها.

ولاحظ أفراد عائلة هورنر أن ابنتهم لا تتذكر أحداثا قد وقعت في الماضي، وما زاد الطين بلة، أنها لم تتعد تتذكر ما يجرى معها في اليوم نفسه، الأمر الذي أثار استغرابهم، بحسب سكاي نيوز.

وحيرت حالة هورنر الأطباء منذ يونيو الماضي، ولم يتمكنوا حتى الآن من معرفة ما هو الخطأ الذي يجعل الفتاة تفقد ذاكرتها بهذه السرعة، وقد باءت كل محاولاتهم لإصلاح هذا الخلل بالفشل.

وقالت والدة الفتاة إن الأطباء أخبروهم في البداية أن ذاكرتها قد تتحسن مع مرور الوقت، لكن مرت ثلاثة أشهر منذ إصابتها حتى الآن ولم تتحسن حالتها.

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2019-09-17 2019-09-17
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كل الوطن- فريق التحرير