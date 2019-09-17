“النهاية اقتربت؟”.. انقطاع في خدمة “غوغل” يثير ذعر المستخدمين!

كل الوطن – فريق التحرير: تسبب الانقطاع المؤقت في خدمة البحث عبر “غوغل” في إثارة الذعر بين المستخدمين حول العالم، خاصة مع الحصول على نتيجة مفادها: “أخطاء الخادم الداخلية” عند كتابة استعلامات البحث.

ونتيجة لذلك، أُجبر معظم الناس على استخدام DuckDuckGo أو Bing – أو الانتقال إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شكوى.

Asked #googlehome what the weather will be tomorrow and she responded “sorry there is an error”. Does that mean tomorrow doesnt exist?! #googledown#googlepic.twitter.com/s5SbboCkX6 — Lakita Marshall (@kpmarz) September 17, 2019

ووجد مستخدمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم أنفسهم في ظلام دامس غير متوقع، مع إعادة أسئلتهم الخاصة على “غوغل” دون أي إجابة، ووجود خطأ غامض في الخادم.

What am I supposed to do when I need to search for something but google is down???? Have I become so dependent on google I don’t know HOw to obtain information anymore ???? What am I supposed to use now ???? A book!!!!??? — ayyylmao (but studious) (@iittmee) September 17, 2019

وتوجه البعض إلى “توتير” لمعرفة من يعاني من الأزمة هذه في القرن الحادي والعشرين، ووجدوا عزاء مؤقتا في حقيقة أنهم لم يكونوا وحدهم – وبدا أن انقطاع الخدمة منتشر على نطاق واسع، مع عدم وجود تفسير متاح بخلاف الآتي: “يجري إخطار المهندسين ونعمل على حل المشكلة”.

ونظرا لتزايد عدد الشكاوى المحتملة، عاد محرك البحث إلى الحياة لدى الكثيرين. ووفقا لـ DownDetector، استمر بعض المستخدمين في إطلاق الشكوى حول الخلل الحاصل، بعد ساعتين من إصدار أول تقارير مشؤومة.

المصدر: RT