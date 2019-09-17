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الصين تشدد موقفها من حادث استهداف المنشآت النفطية السعودية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 2:39 مساءً
الصين تشدد موقفها من حادث استهداف المنشآت النفطية السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: دانت الصين اليوم الثلاثاء الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين، في لهجة مختلفة قليلا عن تلك التي تحدثت بها عن الواقعة أمس الاثنين، لكن دون أن تفصح مجددا عمن تعتقد بأنه يقف وراءها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في إفادة صحفية: “الصين تندد بهذا الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين وتعارض أي هجمات على مدنيين أو على منشآت مدنية”.

واختلفت المفردات التي استخدمتها هوا عن كلماتها يوم الاثنين، عندما قالت إن إلقاء اللوم على أي طرف دون التوصل إلى حقائق دامغة يعتبر تصرفا غير مسؤول.

مع ذلك، جددت هوا دعوتها أمس “للأطراف المعنية بتجنب اتخاذ إجراءات تفضي إلى تصعيد التوتر في المنطقة”، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل حول موقف بكين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رجح مسؤولية إيران عن هجمات يوم السبت على المنشأتين اللتين تديرهما شركة “أرامكو” السعودية.

المصدر: “رويترز”

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