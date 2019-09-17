تونس: هيئة الانتخابات تعلن عن نتائج الدور الأول للإنتخابات الرئاسية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: تصدر المرشحان، قيس سعيّد ونبيل القروي نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في تونس، إذ حصل الأول على 18.4% من أصوات الناخبين، مقابل 15.6% للثاني، وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات.

وبهذه النتيجة، تأهل كلاهما إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع عقدها قبل حلول الـ13 من أكتوبر القادم.

** من هو المترشح الفائز في الدور الأول قيس سعيّد؟**

الأسم و اللقب : قيس سعيد

تاريخ و مكان الولادة :22 فيفري 1958 بتونس الشهائد العلمية 1- شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس 1985. 2- ديبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تو…نس 1986 3-

-ديبلوم المعهد الدولي للقانون الأنساني بسان ريمو ايطاليا 2001 التجربة المهنية

ـ مدرس بكلية الحقوق و العلوم الاقتصادية و السياسية بسوسة 1986ـ1999

ـ مدرس بكلية العلوم القانونية و السياسية و الإجتماعية بتونس منذ 1999

ـ مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق و العلوم الإقتصادية و السياسية بسوسة 1994ـ1999

ـ عضو فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المكلف بإعداد مشروع لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية 1989ـ1990

ـ مقرر اللجنة الخاصة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع النظام الأسسي لمحكمة العدل العربية و نظامها الداخلي 1989ـ1990

ـ خبير متعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان 1993ـ1995

ـ كاتب عام للجمعية التونسية للقانون الدستوري 1990ـ1995

ـ نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري منذ 1995

ـ عضو بالمجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري و عضو بمجلس إدارتها منذ 1997 المشاركة في مؤتمرات و ملتقيات علمية دولية خارج تونس

ـ مشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الثاني للجمعية الدولية للقانون الدستوري

ـ باريس٠آكس ـ فرنسا 1987. ـ مشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الثالث للجمعية الدولية الدستوري ـ فرصوفيا بولونيا 1991

ـ مشاركة في أعمال الأيام التونسية الفرنسية للقانون الدستوري ـ تولوز ـ فرنسا ـ 1993 ـ 2001

ـ أعمال ملتقى حول القانون في دول المغرب العربي ـ الرباط ـ المغرب الأقصى 1996

ـ أعمال ملتقى حول مراقبة دستورية القوانين ـ نواق الشط ـ موريطانيا 1997

ـ أعمال ملتقى حول السلطة التشريعية في دول المغرب العربي ـ ا لرباط ـ المغرب الأقصى 1998

ـ اعمال الندوة العربية حول الحركة الدستورية في الدول العربية ـ بيروت 2002 ـ الندوة الدولية حول تمكين المرأة في الدول العربية ـ عمان ـ الأردن 2002 .

ـ أعمال الندوة العربية حول الحكم الرشيد في الدول العربية ـ بيروت ـ لبنان 2003 10ـ مناقشة تقرير التنمية الإنسانية في إطار جامعة الدول العربية ـ القاهرة 2003 الأعمال العلمية ـ

العلاقات بين الجمهورية التونسية و مجموعة البنك العالمي 1985 .

ـ نصوص و وثائق سياسية تونسية بالاشتراك مع الأستاذ العميد عبد الفتاح عمر 1987

ـ الجوانب القانونية في النزاع العراقي الإيراني 1987 ـ الوكيل العام للجمهورية في تونس 1987 ـ الدستور التونسي و المنظمات الدولية 1987 ـ اليمين في القانون الدستوري التونسي . 1989

ـ حرية ممارسة الشعائر الدينية في تونس 1989 ـ الإسلام و الاقتراع العام 1993 ـ مراقبة دستورية القوانين في تونس 1993 ـ ظهور فكرة السيادة في الفكر العربي الإسلامي 1994 ـ فكرة الجمهورية في تونس 1995 ـ القانون

في الفكر العربي الإسلامي . 1996 ـ الختم في القانون الدستوري التونسي 1997 ـ فكرة البرلمان في تونس 1999 ـ الاستقلالية الدستورية 2001 ـ الدستور و الأحوال الشخصية . 2002

ـ مجلس المستشارين في تونس أو القانون بين القصرين 2004 ـ الطبيعة القانونية لآراء المجلس الدستوري 2007 ـ السلطة التأسيسية تحت الاحتلال حالة العراق و حالة أفغانستان 2007 .

ـ دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري ـ درس في حقوق الإنسان .

** من هو المترشح الفائز في الدور الاول نبيل القروي؟**

ولد نبيل القروي المترشّح للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها عن حزب “قلب تونس” ،في 1 أوت 1963 ببنزرت وهو من الفاعلين في مجال الإشهار والاعلام السمعي البصري .

اثر حصوله على شهادة الباكلوريا بتونس تابع نبيل القروي دراسته الجامعية بمعهد التجارة بمرسيليا وتخصّص في التجارة وتقنيات البيع بالمؤسسات المتعددة الجنسيات التحق اثرها بالمجموعة العالمية “كنال بلوس” في خطة مدير تجاري لمدّة سنتين. في سنة 2002 أسّس نبيل القروي صحبة شقيقه غازي القروي المجموعة الدولية للإعلام والإشهار “قروي أند قروي” وافتتحا مكاتب تابعة لهذه الشركة بعدد من عواصم المغرب العربي.

في 16 مارس 2007 ّ اطلق القروي قناة نسمة عبر القمر الاصطناعي وتولى إدارة مجموعة نسمة سنة 2009.

سنة 2013 بعث القروي جمعية “ناس الخير” التي تغيّرت تسميتها إلى جمعية “خليل تونس” سنة 2016 إثر وفاة ابنه خليل القروي وتمثّل نشاطها في مساعدة الفئات المعوزة وبثّ مادة اعلامية يومية متعلقة بهذه الانشطة على قناة نسمة .

وقد وجّهت الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي البصري عديد المراسلات إلى قناة نسمة بسبب ما اعتبرته “الهايكا” تجاوزات ارتكبها نبيل القروي في قناته على غرار مواصلته البث دون إجازة مما استوجب إصدار قرار يقضي بحجز التجهيزات التقنية للبث التابعة للقناة التلفزية الخاصة “نسمة” في شهر أفريل 2019 .

نبيل القروي هو من مؤسسي حركة نداء تونس سنة 2012 ،الذي استقال منه سنة 2017 كما اسس في جوان الفارط حزبه الجديد “قلب تونس” الذي ترشح باسمه في الانتخابات الرئاسية .

وقد تمّ إيقاف القروي يوم 23 أوت 2019 وذلك على خلفيّة قضيّة رفعتها ضدّه منظّمة “أنا يقظ” بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال مما خلف ردود فعل مختلفة لدى السياسيين والحقوقيين بين مؤيدة للقرار واخرى مستنكرة له . ونبيل القروي متزوّج وأب لثلاثة أطفال .