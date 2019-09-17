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وزير الطاقة السعودي يعلن عودة إمدادات النفط كما كانت قبل استهداف “أرامكو” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 10:39 مساءً
وزير الطاقة السعودي يعلن عودة إمدادات النفط كما كانت قبل استهداف “أرامكو” (فيديو)

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عودة إمدادات النفط إلى السوق كما كانت قبل الهجوم على منشآت شركة “أرامكو”.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي له في جدة، اليوم الثلاثاء: “شرفني مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد أن أزف للمواطنين والمواطنات ولمحبي هذه الدولة بشرى عودة إمدادات البترول إلى الأسواق كما كانت” قبل الهجوم على منشآت “أرامكو”.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة نصف الإنتاج المعطل، مؤكدا أن الإمدادات إلى السوق المحلية لم تتأثر بالهجوم على منشآت “أرامكو”.

وأكد الوزير أن “أرامكو” ستفي بالتزاماتها النفطية من المخزونات الاحتياطية، مشيرا إلى أن إنتاج المملكة اليومي من النفط سيصل إلى 9.8 مليون برميل في أكتوبر المقبل.

ودعا المجتمع الدولي إلى حماية مصالحه الاقتصادية واتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات.

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2019-09-17
عربي ودولي
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