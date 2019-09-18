وزير الطاقة: نعمل على معرفة العقل المدبر للهجوم على “أرامكو” (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الرياض لا تعرف حتى الآن من يقف وراء الهجوم على منشآت “أرامكو” وتعمل على معرفة العقل المدبر له.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي له في جدة، اليوم الثلاثاء: “نعمل على معرفة العقل المدبر للهجوم على أرامكو ومن شارك فيه”، مضيفا أنه سيتم توجيه الاتهام لأي طرف يقف وراءه.

وأكد الوزير أنه سيتم إطلاع كافة الأطراف الدولية على هوية المسؤول عن الهجوم بعد التحقيق، مشيرا إلى أنه سيكون هناك فريق دولي مدعوم من الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم.

وطالب الوزير بتعاون عالمي لحماية أسواق الطاقة وتحقيق الأمن، مؤكدا أن الهجوم على “أرامكو” ألحق أضرارا بالسوق العالمية وحتى بعملاء لا يشترون نفطا من المملكة، مؤكدا أن السعودية تعمل على مساعدة الشركات التي كانت أكثر تضررا من الهجوم.

وأشار إلى أن “العمل التخريبي” ضد “أرامكو” لا تغطيه شركات التأمين لأنه يعد “عملا حربيا”.

المصدر: وكالات