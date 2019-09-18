تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بوتين يعبر لولي العهد السعودي عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت نفط بالمملكة كل الوطن فرنسا ترسل خبراء للتحقيق في هجوم “أرامكو” كل الوطن ولي العهد يناقش مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز نظام الدفاع الجوي السعودي كل الوطن “صحة الرياض” تنفذ ورشة عمل الإطلاق الأولي لنظام التفتيش الإلكتروني للقطاع الخاص كل الوطن د. الرصيص: “صحة الرياض” تواصل استكمال اعتماد مراكزها الصحية في “سباهي” (صور) كل الوطن تجربة صافرات الإنذار في الرياض كل الوطن بومبيو إلى السعودية والإمارات لبحث كيفية الرد على هجوم “أرامكو” كل الوطن بالفيديو.. مقتل سيدة فلسطينية أطلق جنود إسرائيليون عليها النار شمالي القدس كل الوطن صحفي يتغزل بوزير الطاقة السعودية: “لك طلة حلوة” (فيديو) كل الوطن وزير الطاقة: نعمل على معرفة العقل المدبر للهجوم على “أرامكو” (فيديو)
» » بومبيو إلى السعودية والإمارات لبحث كيفية الرد على هجوم “أرامكو”

بومبيو إلى السعودية والإمارات لبحث كيفية الرد على هجوم “أرامكو”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 1:21 مساءً
بومبيو إلى السعودية والإمارات لبحث كيفية الرد على هجوم “أرامكو”

كل الوطن – فريق التحرير: يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إلى السعودية، ليبحث مع قيادة المملكة كيفية الرد على استهداف معملين تابعين لشركة “أرامكو” أواخر الأسبوع الماضي.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بومبيو سيلتقي في جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف “بحث الهجوم الأخير على المنشآت النفطية للمملكة، وتنسيق جهود محاربة العدوان الإيراني في المنطقة”.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى أبو ظبي حيث سيناقش مع ولي عهدها محمد بن زايد “المسائل الإقليمية والثنائية”، حسب بيان الوزارة.

ويأتي ذلك ضمن إطار جولة بومبيو الشرق أوسطية، حيث عقد أمس اجتماعا بولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن بومبيو أثناء هذا اللقاء شكر المنامة على “دعمها لحرية الملاحة” من خلال انضمامها إلى تحالف بحري تعمل واشنطن على إنشائه في الخليج وموافقتها على استضافة الاجتماع المقبل لما يسمى “مجموعة العمل لعملية وارسو”.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد البحريني، حسب الوزارة، “أهمية مواجهة النفوذ الخبيث للنظام الإيراني في المنطقة وأفضل السبل للمضي قدما في التحالف الاستراتيجي بالشرق الأوسط”، علاوة على غير ذلك من الملفات الثنائية والإقليمية.

ويأتي ذلك على خلفية إلقاء الولايات المتحدة باللوم على إيران في الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية، والذي أسفر عن توقف نحو نصف الصادرات النفطية للمملكة.

وأبدى مسؤولون أمريكيون لوسائل الإعلام قناعة واشنطن بأن الهجوم الذي تبنته جماعة الحوثي الارهابية لم ينفذ من اليمن بل من إيران بواسطة صواريخ كروز.

المصدر: RT

رابط مختصر
2019-09-18 2019-09-18
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير