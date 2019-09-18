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تجربة صافرات الإنذار في الرياض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 1:25 مساءً
تجربة صافرات الإنذار في الرياض

كل الوطن – فريق التحرير: على خلفية الهجوم الذي استهدف معملين لشركة “أرامكو” السعودية الحكومية، تعتزم سلطات المملكة اختبار أنظمة صافرات الإنذار في العاصمة الرياض ومناطق أخرى من البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” اليوم الأربعاء، بأن المديرية العامة للدفاع المدني تعتزم القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة وثلاث محافظات، وهي الدرعية والخرج والدلم، في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم غد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، بأن هذه التجربة “مجدولة مسبقا وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها”.

المصدر: واس

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