د. الرصيص: “صحة الرياض” تواصل استكمال اعتماد مراكزها الصحية في “سباهي” (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: أوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة د. أميرة الرصيص أن “صحة الرياض” تواصل برنامجا طموحا لاستكمال اخضاع مراكزها الصحية لاعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” .

وقالت عقب زيارتها اليوم الثلاثاء مركزي صحي شقراء الاول والثاني أن “صحة الرياض” تعمل ضمن منظومة الصحة والتي قامت في إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، فقد أطلقت مؤخراً مبادرة (إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية)، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله.

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وأضافت أن هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، في مراكز الرعاية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى كافة المستفيدين؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على المستشفيات وأقسام الطوارئ، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد، ناهيك عن تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.

ونوهت د. الرصيص بالمتابعة الحثيثة والدعم المستمر لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد العزيز التويجري لهذا المشروع حيث سبق وان حصلت “صحة الرياض” على اعتماد ١١ مركز صحي عام ٢٠١٨ يليها اعتماد ١٧ مركز صحي في يناير ٢٠١٩ بعد عمل تحسين وتطوير لهذه المراكز الصحية.

وكانت د. الرصيص تابعت خلال الزيارة تهيئة مراكز المرحلة الرابعة للإعتماد من قبل المجلس السعودي لإعتماد المنشآت الصحية CBAHI ، والتأكد من استعدادات المراكز للأعتماد والوقوف على اداء جميع برامج ، ومبادرات الصحة العامة الصحية والوقائية ، و برنامج نرتقي والصحة الالكترونية ، وكذلك تصحيح ملاحظات المستفيدين من خدمات هذه المراكز .

وأيضا الدعم لمراكز المحافظة لتطبيق البرامج الصحية ، والمبادرات والحرص على تفعيل الخدمات مثل الملف الالكتروني ، وخدمة موعد كما تم مناقشةالخدمات الطبية المقدمة لسجن شقراء .