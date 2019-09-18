“صحة الرياض” تنفذ ورشة عمل الإطلاق الأولي لنظام التفتيش الإلكتروني للقطاع الخاص

كل الوطن – فريق التحرير: بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، وفي إطار البرامج التطويرية المستمرة ، نفذت “صحة الرياض” ممثلة بإدارة الالتزام اليوم الأربعاء ورشة عمل مع الوزارة “الإطلاق الأولي لنظام التفتيش الإلكتروني للقطاع الخاص “، والذي أطلقته مؤخرا الادارة العامة للالتزام بوزارة الصحة .

وتناولت الورشة التعريف بالنظام وأهدافه و طريقة التعامل مع المنشآت ، وشرح آلية عمل النظام ، وكذلك انطلاق الجولات التفتيشية الميدانية لمنشآت القطاع الصحي الخاص .

وأكد نائب مدير ادارة الالتزام الاخصائي اول/ خالد بن صالح الوسيدي على أهمية استمرار عمل اللجان المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة بما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.

ونوه الوسيدي على ضرورة التركيز على جانب المراقبة والتفتيش ، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ، ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش ، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو بناءً على تعاون المواطنين، أو عبر البوابة الالكترونية لوزارة الصحة ، أو التواصل مع خدمة (٩٣٧)، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.

يذكر أن “صحة الرياض” متمثلة بادارة الالتزام، تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع الصحي الخاص؛ حيث تأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها (صحة الرياض) لتفعيل الرقابة، والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي .