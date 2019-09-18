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بوتين يعبر لولي العهد السعودي عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت نفط بالمملكة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 5:24 مساءً
بوتين يعبر لولي العهد السعودي عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت نفط بالمملكة

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء الهجمات التي استهدفت منشآت نفط في المملكة.

وأفاد الكرملين في بيان بأن بوتين دعا لإجراء تحقيق شامل وموضوعي في هجوم “أرامكو”.

وأضاف البيان أن بوتين وبن سلمان بحثا الوضع في سوق الهيدروكربون العالمي، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات في إطار “أوبك زائد”، حيث أبدى الطرفان حرصهما المتبادل على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل استقرار أسعار النفط العالمية.

كما تطرقت المكالمة إلى مسائل تتعلق بزيارة الرئيس الروسي المخطط لها إلى السعودية.

وذكر البيان أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب السعودي.

وكانت موسكو قد شجبت بشكل حازم الضربات الجوية التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية السبت الماضي، وحذرت من أنها يمكن أن تؤدي إلى زعزعة التوازن في الأسواق النفطية العالمية.

المصدر: موقع الكرملين

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