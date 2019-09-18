الدفاع السعودية تتهم إيران في الهجوم على “أرامكو” وتقدم أدلة (فيديو وصور)

كل الوطن – فريق التحرير: أكدت وزارة الدفاع السعودية أن الهجوم الذي تبنته جماعة “أنصار الله” الحوثية من اليمن على شركة “أرامكو” في السعودية، لم يكن من اليمن كما حاولت إيران جاهدة لإظهار ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجوم على “أرامكو” جاء من الشمال وليس اليمن، مجددا اتهامه لإيران بالوقوف وراء الهجوم.

وأضاف المالكي أن هذا الهجوم يعتبر امتدادا لهجمات سابقة للهجوم الذي وقع في شهر مايو الماضي، مشيرا إلى أن الرياض تملك أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة.

ودعا المالكي المجتمع الدولي “لمواجهة ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة والهجوم على أرامكو”، مؤكدا أن الهجوم “محاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي”.

وعرض المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية خلال المؤتمر الصحفي صورا وفيديو لأسلحة استخدمت في الهجوم على “أرامكو”، قال إنها “طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز (دلتا-ونغ) وبقايا صواريخ”.

وأكد أن 4 صواريخ استهدفت معمل خريص وانطلقت من الشمال إلى الجنوب لمسافة 700 كم، في إشارة منه إلى استحالة أن تكون نقطة انطلاقها من اليمن.

وقال المالكي إن “القدرة النوعية واتجاه الصواريخ يعني بالضرورة أن إيران تقف وراء الهجوم”، موضحا أن وزارة الدفاع السعودية “تواصل التحقيق حول هجوم أرامكو ومن أطلق الصواريخ سيتحمل المسؤولية”.

وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال خلال مؤتمر صحافي في جدة مساء الثلاثاء، إن “إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو”. وأكد أنه لا اجتماع عاجلا لمنظمة أوبك.

وأعلن الوزير، أن “أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر”، موضحا أن “آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي”.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن “صادرات السعودية النفطية، ودخلها من هذه الصادرات للشهر الحالي لن تتأثر بالاعتداءات”.

المصدر: “عكاظ”+”رويترز”