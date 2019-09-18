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مقتل 30 طفلا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 6:11 مساءً
مقتل 30 طفلا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا

لقي 30 طفلا على الأقل مصرعهم، بعد اندلاع حريق في مدرستهم بليبيريا، مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، موزس كارتر، إن “الأطفال كانوا يتلون القرآن قبل أن ينشب الحريق”، مضيفا أن “سبب الحريق غير معروف”.

وكتب رئيس البلاد، جورج ويا، تغريدة على “تويتر” أكد فيها أن الحريق اندلع في مدرسة بضواحي العاصمة مونروفيا.

وأضاف ويا في تغريدة أخرى: “عسى أن يمنح الله القوة لعائلات الضحايا ولجميع المجتمع الإسلامي (…) فلنتذكر عائلات الضحايا في دعواتنا”.

المصدر: “رويترز” + “تويتر”

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