مسؤول أمريكي يدعو مجلس الأمن للرد على هجوم “أرامكو”

كل الوطن – فريق التحرير: دعا مسؤول أمريكي كبير مجلس الأمن للرد على الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية تتهم واشنطن إيران بالوقوف خلفها، رغم دعوة موسكو لعدم التسرع بتوزيع الاتهامات بشأن هجوم “أرامكو”.

مسؤول أمريكي يدعو مجلس الأمن للرد على هجوم الكرملين يحذر من التسرع في توزيع الاتهامات بشأن هجوم “أرامكو” وقال المسؤول الأمريكي “نعتقد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عليه دور يجب أن يقوم به. السعودية تعرضت لهجوم وسيكون من المناسب لهم التوجه إلى مجلس الأمن. ولكن علينا أولا جمع المعلومات القابلة للنشر”.

ولم يشرح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ما الذي يعنيه “بالمعلومات القابلة للنشر”، علما أن الولايات المتحدة تصدر بين الحين والآخر معلومات كانت مصنفة سرية لدعم حجتها في مجلس الأمن الدولي.

ولم تتضح بعد طبيعة الإجراء الذي يطالب به المسؤول الأمريكي، أو ما إذا كانت واشنطن ستضمن تعاون روسيا في هذا الصدد.

وقال مسؤول أمريكي آخر لـ”رويترز”، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجمات التي أصابت منشآت نفطية سعودية بالشلل يوم السبت الماضي انطلقت من جنوب غرب إيران.

المصدر: “رويترز”