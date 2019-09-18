تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن استدعاء سائق حافلة على خلفية دهس طالبة كل الوطن خالد بن سلمان: نقف مع إدارة ترامب في وجه قوى الشر كل الوطن مسؤول أمريكي يدعو مجلس الأمن للرد على هجوم “أرامكو” كل الوطن مقتل 30 طفلا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا كل الوطن الدفاع السعودية تتهم إيران في الهجوم على “أرامكو” وتقدم أدلة (فيديو وصور) كل الوطن بوتين يعبر لولي العهد السعودي عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت نفط بالمملكة كل الوطن فرنسا ترسل خبراء للتحقيق في هجوم “أرامكو” كل الوطن ولي العهد يناقش مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز نظام الدفاع الجوي السعودي كل الوطن “صحة الرياض” تنفذ ورشة عمل الإطلاق الأولي لنظام التفتيش الإلكتروني للقطاع الخاص كل الوطن د. الرصيص: “صحة الرياض” تواصل استكمال اعتماد مراكزها الصحية في “سباهي” (صور)
» » خالد بن سلمان: نقف مع إدارة ترامب في وجه قوى الشر

خالد بن سلمان: نقف مع إدارة ترامب في وجه قوى الشر

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 7:19 مساءً
خالد بن سلمان: نقف مع إدارة ترامب في وجه قوى الشر

كل الوطن – فريق التحرير: ثمن نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، حملة الضغط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد إيران، قائلا إن الرياض تقف إلى جانب واشنطن في وجه “قوى الشر”.

وأعرب الأمير خالد على حسابه في “تويتر”، اليوم الأربعاء، عن إشادة الحكومة السعودية بـ”موقف الولايات المتحدة المستدام بشأن حماية حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد الأعمال العدوانية غير المبررة”، لافتا إلى أن ترامب ونائبه، مايك بينس، أكدا اليوم هذا الموقف الذي اتبعه الرؤساء السابقون للولايات المتحدة، بمن فيهم باراك أوباما.

وتابع نائب وزير الدفاع وشقيق ولي العهد السعودي: “إدارة ترامب حاربت عدوان النظام الإيراني والتنظيمات الإرهابية بطريقة غير مسبوقة، ونحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على هذا الموقف، وسنستمر في الوقوف مع الولايات المتحدة في وجه قوى الشر والعدوان الطائش”.

ويأتي هذا الكلام على خلفية الهجوم الذي استهدف أواخر الأسبوع الماضي منشأتين لشركة “أرامكو” السعودية.

وعلى الرغم من تبني جماعة “الحوثيين” اليمنية للهجوم، أعلنت السعودية والولايات المتحدة أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية، بل من إيران على ما يبدو، ورفضت طهران بشدة هذا الاتهام.

المصدر: روسيا اليوم

رابط مختصر
2019-09-18
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير