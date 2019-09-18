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الأمم المتحدة ترسل خبراء إلى السعودية للتحقيق في الهجمات على “أرامكو”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 9:31 مساءً
الأمم المتحدة ترسل خبراء إلى السعودية للتحقيق في الهجمات على “أرامكو”

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة أرسلت خبراء إلى السعودية للتحقيق في هجوم أرامكو، وهم في طريقهم إلى هناك.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، عن مصادر دبلوماسية قولها إن الأمم المتحدة تعتبر التحقيق الدولي في هذا الحادث، خطوة إيجابية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السعودية أنها تعتزم دعوة خبراء دوليين ومختصين من الأمم المتحدة للتحقيق في الهجمات التي تعرضت لها منشآت أرامكو، يوم السبت الماضي.

وفي 14 سبتمبر، تعرضت منشآت “أرامكو” لهجمات بطائرات بدون طيار، ما أدى إلى تضرر منشأتين نفطيتين هما مصفاة بقيق وحقل هجرة خريص في شرق المملكة.

وأدى الهجوم إلى تقليص إنتاج النفط في السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، بأكثر من النصف بواقع 5.7 مليون برميل يوميا من المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون برميل في اليوم.

وتبنت جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية الهجوم، لكن مسؤولين أمريكيين ومن بعض دول الخليج، وجهوا الاتهام إلى إيران.

المصدر: تاس

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