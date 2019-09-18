بومبيو على أرض السعودية: الهجوم الإيراني على “أرامكو” عمل حربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مجددا أن الضربة على معملي النفط لشركة “أرامكو” السعودية هي “هجوم إيراني”، واصفا الأمر بـ “عمل حربي”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ووصل بومبيو مساء الوم الأربعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، في إطار جولة تشمل السعودية والإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو بولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة الهجوم على “أرامكو”، والذي وقع السبت الماضي، و”تنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة الاعتداءات الإيرانية في المنطقة”، وفق بيان أصدرته البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الإمارات.

#جدة | وصول وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الخارجية الدكتور #إبراهيم_العساف في مقدمة مستقبليه pic.twitter.com/OijXiUNx4l — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 18 сентября 2019 г.

المصدر: أ ف ب + RT