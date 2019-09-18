تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بن سلمان وبومبيو يبحثان في جدة تداعيات هجوم “أرامكو” كل الوطن بالفيديو.. الهجوم على السعودية.. التبعات الخطيرة على إيران كل الوطن فعاليات متنوعة لتحطيم أرقام قياسية لموسوعة غينيس في الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 كل الوطن منتدى بامحسون الثقافي يرثي فقيده د.عبد الرحمن الشبيلي (فيديو) كل الوطن د. ظافر محمد العجمي: هل في لقاء ترمب روحاني مصلحة خليجية؟ كل الوطن بومبيو على أرض السعودية: الهجوم الإيراني على “أرامكو” عمل حربي كل الوطن الأمم المتحدة ترسل خبراء إلى السعودية للتحقيق في الهجمات على “أرامكو” كل الوطن استدعاء سائق حافلة على خلفية دهس طالبة كل الوطن خالد بن سلمان: نقف مع إدارة ترامب في وجه قوى الشر كل الوطن مسؤول أمريكي يدعو مجلس الأمن للرد على هجوم “أرامكو”
» » فعاليات متنوعة لتحطيم أرقام قياسية لموسوعة غينيس في الاحتفال باليوم الوطني الـ 89

فعاليات متنوعة لتحطيم أرقام قياسية لموسوعة غينيس في الاحتفال باليوم الوطني الـ 89

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 11:20 مساءً
فعاليات متنوعة لتحطيم أرقام قياسية لموسوعة غينيس في الاحتفال باليوم الوطني الـ 89

كل الوطن – فريق التحرير: تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني 89 لمملكتنا الغالية، يشارك فريق حكام جينيس للأرقام القياسية ضمن فعاليات ( العروض الحية المباشرة للأرقام القياسية ) (GWR – Live Show ) والتسجيل في الموسوعة العالمية.

وتتيح الفعالية الفرصة للجمهور السعودي للدخول لموسوعة جينيس العالمية من خلال خوض المسابقات والتحديات التي ستقام في العثيم مول فرع الربوة على مدى ثلاثة أيام متتالية من تاريخ ٢١ والى ٢٣ سبتمبر منقولة ببث مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي بحضور إعلامي كثيف. وذلك بمشاركة وزارة الصحة ، وبرعاية صيدليات الدواء وشركة السيف للتوكيلات التجارية.

وينتظر أن تشهد الفعاليات حضور جماهيري كثيف خلال الأيام الثلاثة؛ ما يعزز فرصة كسر أكثر من رقم قياسي جديد في واحدة من أضخم فعاليات جينيس الجماهيرية في العالم؛ ما يجعل الاحتفال باليوم الوطني مطعماً بالأرقام القياسية وسعادة الإنجاز.

ويضم البرنامج اليومي ثلاث جولات للتأهيل يعقبها ثلاث جولات للتحكيم يتخللها الاحتفال بالحاصلين على اللقب وأصحاب الأرقام القياسية الجديدة وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية على الحضور.

وقد روعي في تصميم هذه الفعالية أن تكون مناسبة لجميع أفراد الأسرة ولجميع الفئات العمرية؛ ما يجعلها فعالية تحتوي على كثير من التفاصيل الممتعة والترفيهية الشيقة.

رابط مختصر
2019-09-18 2019-09-18
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير