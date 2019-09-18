فعاليات متنوعة لتحطيم أرقام قياسية لموسوعة غينيس في الاحتفال باليوم الوطني الـ 89

كل الوطن – فريق التحرير: تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني 89 لمملكتنا الغالية، يشارك فريق حكام جينيس للأرقام القياسية ضمن فعاليات ( العروض الحية المباشرة للأرقام القياسية ) (GWR – Live Show ) والتسجيل في الموسوعة العالمية.

وتتيح الفعالية الفرصة للجمهور السعودي للدخول لموسوعة جينيس العالمية من خلال خوض المسابقات والتحديات التي ستقام في العثيم مول فرع الربوة على مدى ثلاثة أيام متتالية من تاريخ ٢١ والى ٢٣ سبتمبر منقولة ببث مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي بحضور إعلامي كثيف. وذلك بمشاركة وزارة الصحة ، وبرعاية صيدليات الدواء وشركة السيف للتوكيلات التجارية.

وينتظر أن تشهد الفعاليات حضور جماهيري كثيف خلال الأيام الثلاثة؛ ما يعزز فرصة كسر أكثر من رقم قياسي جديد في واحدة من أضخم فعاليات جينيس الجماهيرية في العالم؛ ما يجعل الاحتفال باليوم الوطني مطعماً بالأرقام القياسية وسعادة الإنجاز.

ويضم البرنامج اليومي ثلاث جولات للتأهيل يعقبها ثلاث جولات للتحكيم يتخللها الاحتفال بالحاصلين على اللقب وأصحاب الأرقام القياسية الجديدة وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية على الحضور.

وقد روعي في تصميم هذه الفعالية أن تكون مناسبة لجميع أفراد الأسرة ولجميع الفئات العمرية؛ ما يجعلها فعالية تحتوي على كثير من التفاصيل الممتعة والترفيهية الشيقة.