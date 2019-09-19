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بن سلمان وبومبيو يبحثان في جدة تداعيات هجوم “أرامكو”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 12:58 صباحًا
بن سلمان وبومبيو يبحثان في جدة تداعيات هجوم “أرامكو”

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي وصل إلى البلاد بمهمة تنسيق جهود ردع إيران في المنطقة، على خلفية الهجوم على شركة “أرامكو”.

وأكد بومبيو لصحفيين كانوا يرافقونه على متن الطائرة في طريقه إلى جدة، أن الهجوم على معملي “أرامكو” في بقيق وهجرة خريص لم يكن من تنفيذ الحوثيين باليمن وإنما كان “هجوما إيرانيا”. واصفا الهجوم بأنه “عمل حربي”.

واتهم الحوثيين بأنهم يدعون أنهم نفذوا العملية، لكن “هذا ليس صحيحا”، مشيرا إلى أن الهجوم يحمل “بصمات إيرانية”. وقال أيضا إن “لا إثبات على أن مصدره العراق”.

وأضاف بومبيو أنه لم يتفاجأ من أن الدفاعات الجوية السعودية والتي تضم منظومات “باتريوت” الأمريكية الصنع، لم تتمكن من صد الهجوم.

وقال: “لقد رأينا أن أنظمة الدفاع الجوي في جميع أنحاء العالم تعمل بنجاح متفاوت. حتى بعض أفضل الأنظمة في العالم لا تصيب الأهداف دائما”.

وبعد السعودية، سيتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى الإمارات.

المصدر: وكالات

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2019-09-19
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