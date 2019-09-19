صحّة الرياض تُنفّذُ ورشة عمل المبادرة الوطنية للوقاية من تسوّس الأسنان

كل الوطن – فريق التحرير: نفذت “صحة الرياض” اليوم الخميس ، ورشة عمل المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان . وأوضح مدير ادارة صحة الاسنان بصحة الرياض د. طلال الزهراني أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي عن الأسنان وأهمية المحافظة عليها, وإكساب مهارات الوقاية من أمراض الأسنان, وإشراك كافة شرائح المجتمع في غرس السلوكيات الصحية . ولفت د. الزهراني أن الورشة تضمنت شملت عرضاً توضيحياً للهيكل التنظيمي لإدارة أعمال المبادرة ، وأدوار ومهام كل فريق من الفرق الإشرافية والميدانية . كما ناقشت الورشة آلية تطبيق مكونات المبادرة وإدخال البيانات ومؤشرات المتابعة . كما تضمنت الورشة التدريب على إستخدام العيادات المحمولة وتفعيل دورها الهام خلال هذا العام .