شاهد الكلب ينتظر 3 ساعات ليساعد أحدهم كلباً دهسته سيارة

كل الوطن – فريق التحرير: الكلب ليس صديقاً ووفياً للإنسان فقط، بل لكل الكائنات على أنواعها، حتى الجوارح منها والمفترس، على حد ما يؤكده خبراء درسوا هذا الحيوان الذي يبهرهم في كل مرة، وأحدث مرة كانت الاثنين الماضي بالصين، وفيها ظل كلب ينتظر 3 ساعات وسط الشارع، كي يأتي إنسان ما ليرى ما حل بصديقه الكلب بعد أن دهسه سائق بعجلات سيارته ثم تابع سيره كأن شيئا لم يكن.

لم يتبرع أحد ويتقدم، لا من المارة ولا ممن كانوا مارين بالسيارات في شارع رئيسي بمدينة Kaili الواقعة في مقاطعة Guizhou بالجنوب الغربي الصيني، وفقا لما ذكرته وكالة China News للأنباء، ومنهم الذي صوّره وجعل مما التقطه فيديو، تعرضه “العربية.نت” الآن، بعد أن وجد طريقه إلى “يوتيوب” الشهير، فشاهده فيه أكثر من مليونين بيومين، وعلموا هم وغيرهم من الوكالة فيما بعد أن المدهوس مات مضرجا بما صنعه الإنسان من عجلات.

وفي الخبر ذكرت “وكالة الصين للأنباء” أيضا، أن الكلبين كانا صديقين، يلعبان دائما في منطقة الدهس ذاتها، إلا أن صاحب المدهوس كان رجلا متقاعدا وكبيرا بالسن، لكنها لم تذكر شيئا عن صاحب الذي انتظر 3 ساعات وهو قريب متر واحد تقريبا من صديقه النازف في الشارع، إلى أن لفظ الصديق أنفاسه.. بعدها اتصل أحدهم من المارة بدائرة المرور، ليخبرها أن كلبا ميتا يعرقل السير، فأسرعوا ونقلوه إلى مقبرة للحيوانات.